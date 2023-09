Mourinho: "Roma, la finale di Budapest non l'abbiamo persa"

José Mourinho, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: "Giocherà Karsdorp perché Kristensen non può giocare e perché senza Smalling il nostro quarto difensore è Celik e me ne serve uno in panchina. Doppio centravanti con Belotti e Lukaku? Filosoficamente preferisco i due attaccanti, ma uno di creatività. È una stagione diversa dalla scorsa. La finale di Budapest non l’abbiamo persa, lo dirò anche dopo la fine della mia carriera. L’obiettivo oggi è di qualificarci per la prossima fase. Vincere il girone sarebbe importante per noi. Rispettiamo tutti gli avversari, abbiamo perso due anni fa penso 6-1 una partita che si doveva vincere, abbiamo perso l’anno scorso a Ludogorets la prima del girone, sappiamo che non è mai facile giocare in Europa, soprattutto in trasferta".

Mourinho: "Giochiamo contro la storia"

Il tecnico giallorosso ha proseguito: "Giocheremo anche contro il pubblico e la motivazione speciale di questa squadra che vuole qualificarsi, giochiamo contro la storia. Hanno fatto cose incredibili in Champions, parliamo di appena tre anni fa. Non sarà facile e per questo giocheremo con i nostri titolari. È chiaro che è un problema non poter sedere in panchina a causa della squalifica, non posso comunicare con i miei giocatori. Ma mi fido del mio staff e dei ragazzi" per poi concludere: "L’anno scorso abbiamo avuto la sensazione che si poteva arrivare in Champions sia dal campionato che dall’Europa, alla trentesima giornata eravamo terzi e ai quarti di finale di Europa League. Poi abbiamo avuto degli infortuni importanti, abbiamo perso qualche partita in campionato, siamo arrivati in finale in Europa contro una squadra difficilissima".