Mourinho e l'infortunio di Renato Sanches: "Lui è questo, sempre a rischio"

TIRASPOL (MOLDAVIA) - Dopo il netto 7-0 contro l'Empoli in campionato, la Roma parte bene anche in Europa League e batte 2-1 in trasferta lo Sheriff Tiraspol. A siglare il successo all'esordio europeo dei giallorossi sono Leandro Paredes (punizione deviata) e Romelu Lukaku, bravo a scambiare con Dybala e freddare il portiere avversario per siglare la sua prima rete europea con il suo nuovo club, seconda marcatura dopo quella in Serie A contro i toscani. José Mourinho, in tribuna per squalifica - al suo posto in panchina c'era il secondo Salvatore Foti -, commenta così la vittoria dei suoi ragazzi: "Non mi è piaciuto il primo tempo, né individualmente né collettivamente. Senza controllo del gioco, senza lavoro senza palla come avevamo preparato. Un 1-0 quasi di miracolati perchè non abbiamo fatto niente per quell'1-0. Nel secondo tempo dopo il pareggio mi è piaciuta la reazione, il gol, i possibili gol, il controllo della partita. Ok senza grande aggressività e senza grande ambizione ma nascondendo la palla all'avversario e meritando la vittoria".