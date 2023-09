Mourinho: "Peggior avvio della mia carriera. In questo momento ogni tiro un gol"

GENOVA - Dopo il pareggio a Torino arriva una sconfitta, la terza in sei giornate, per la Roma di Josè Mourinho ora al 16° posto (5 punti). L'allenatore portoghese ha commentato così il duro ko per 4-1 a casa del Genoa neo-promosso: "Mi scuso con tutti ma non ho voglia di parlare tanto. Alla fine della partita non ho parlato con i giocatori, li ho solo salutati. È il peggior inizio della mia carriera, però penso che sia anche la prima volta nella storia della Roma che si siano giocate due finali europee di fila".

Sulla partita

“La partita è iniziata male, poi abbiamo reagito. Dopo l’infortunio di Llorente la squadra è iniziata a peggiorare. Con il 2-1 con Mancini ammonito abbiamo pensato che era giusto cambiarlo. Lì abbiamo di nuovo cambiato struttura. Quando è arrivato il gol in fuorigioco sentivamo che potevamo pareggiare. Avevamo la palla e il dominio del gioco. Loro si sono chiusi e dopo il 3-1 la partita è finista. In questo tipo di partita poi ogni tanto arriva il disastro”.

Sui troppi gol presi

"Non voglio dire tante cose però la gente parla degli errori di Ibanez però lui dava una grande solidità a livello difensivo. Poi potete vedere quante partite abbiamo vinto senza Smalling… Quando ci mancano giocatori ci manca solidità, però dire che la solidità perda è solo perchè non abbiamo un certo giocatore non è corretto. Quella solidità è anche frutto di un certo spirito di squadra. Ogni tiro in porta che subiamo è un gol, non per colpa di Rui. Succede in tutte le partite"