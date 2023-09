Mourinho sta perdendo anche i tifosi della Roma. Fiducia dai Friedkin

ROMA - Un avvio così in casa Roma era difficile da immaginare. E non solo per i cinque punti in sei partite che lo rendono, insieme a quello del 2010-11, il peggiore dei giallorossi da quando le vittorie in campionato valgono tre punti, ma anche e soprattutto per i tanti piccoli problemi che sommati tutti insieme hanno fatto sprofondare la squadra di Josè Mourinho nella prima vera crisi dal suo arrivo nel 2021.

Altre volte durante la gestione dello Special One i risultati non sono arrivati, ma mai era stato messo in discussione l’allenatore. A farlo questa volta non è la proprietà, ma la tifoseria che già domenica sera a Marassi ha contestato squadra e tecnico. Una protesta proseguita su radio e social nella giornata di ieri con diversi tifosi che a più riprese hanno chiesto l’esonero di José. Va detto, però, che la maggior parte della tifoseria sta ancora dalla parte del portoghese, così come i Friedkin che non hanno alcuna intenzione di cambiare la guida tecnica della società. Insomma, fiducia allo stesso José in grado di portare la squadra giallorossa a una finale europea per due anni consecutivi, ma

senza continuare a nascondersi dietro i risultati del passato.

La notte insonne di Mourinho

Serve una sterzata immediata per recuperare il terreno perso e far riparte una corsa Champions che vede la Roma già indietro di 7 punti. Scongiurato anche il ritiro perché il club ritiene che servirebbe a poco in questo momento e soprattutto, come per Mourinho, vuole dare fiducia a una squadra che in due anni, a parte con il Bodo Glimt e giovedì sera a Marassi, non ha mai tradito le attese sotto l’aspetto della tenuta psicologica. Quello che ha preoccupato di più Mourinho, infatti, è stato il black out dopo il 3-1, ma già ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti ha analizzato la disfatta con il Genoa a mente più lucida rispetto all’immediato post partita. La notte tra giovedì e venerdì, infatti, l’ha passata insonne insieme al suo staff per cercare di capire il perché di una prestazione simile. Ecco allora che emergono i problemi di tenuta difensiva evidenziate da statistiche horror con undici reti subite in sei giornate e un gol preso ogni due tiri.