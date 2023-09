Mourinho: “Non sono io il problema della Roma. Fischi? Mi trovate a Trigoria”

" Dobbiamo vincere, non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi ". Dopo la clamorosa sconfitta per 4-1 contro il Genoa, alla vigilia della sfida allo stadio Olimpico contro il Frosinone dei tre baby bianconeri Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge (ancora indisponibile), il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa : "Abbiamo avuto tre partite prima di finire il mercato dove quel punto unico ci ha lasciato una situazione che ha dato un peso a tanti giocatori. Dopo l’incredibile risultato contro l’Empoli pensavo che quel peso potesse uscire dalle spalle della gente in campo e fuori. Così non è successo. Quel punto con il Torino dopo una buona partita è diventato un punto negativo. A Genova mi aspettavo continuità e un miglioramento, non è successo ".

"Sono successe tante cose, dall’entrare male e prendere gol al pareggiare e poi peggiorare subito. Il giocatore più consistente che abbiamo, Cristante, è stato costretto a giocare in difesa. La squadra ha perso stabilità e quando sembrava che poteva riarrivare il pareggio abbiamo preso il terzo gol da palla inattiva. Quello che dobbiamo fare domani è avere il coraggio di entrare in campo e accettare una reazione di grande romanismo, che può essere un supporto fantastico o una manifestazione negativa. Dobbiamo avere il rispetto per questa manifestazione e avere il coraggio di giocare contro una buona squadra che sta bene. Dobbiamo avere coraggio", prosegue Mourinho.

Sul rinnovo

"Se oggi Friedkin mi offrisse il rinnovo lo firmerei? Stiamo parlando di una situazione ipotetica. Non è una risposta che ti posso dare. Quello che posso dire è che tre mesi fa c’era quasi un dramma a pensare che io potevo andar via. A Budapest ho detto ai giocatori che rimanevo. Poi l’ho detto anche ai tifosi. Tre o quattro giorni dopo ho parlato con Friedkin e gli ho detto che rimanevo. In estate poi ho ricevuto l’offerta più pazza che potesse arrivare ad un allenatore e l’ho rifiutata per rispettare la parola che ho dato ai tifosi, ai giocatori e alla società. Ora sembra che io sia un problema e questo non lo accetto. Io non sono un problema. Non si può dire chi è il responsabile, lo siamo tutti. Sono cose che succedono all’interno di un’azienda e di un club. Io la mia parola la rispetto fino al 30 giugno del 2024, sarò quì fino a quel momento a lottare per questa squadra. L’unica persona che può dirmi che devo lasciare questo posto è Friedkin, può essere Dan o Ryan. Loro sono gli unici che mi possono mandare via, non ho paura che domani tutto lo stadio mi possa fischiare. Doamni sarò lì come sempre con i miei giocatori a prendermi la responsabilità di quello che può succedere", aggiunge Mou.