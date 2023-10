Mourinho e i ko in difesa della Roma: "Ho guardato la Juve e ho detto..."

ROMA - “Il primo tempo abbiamo concesso un paio di buone opportunità, in una linea difensiva che gioca con un centrocampista. Gli esterni hanno fatto un gran lavoro in fase difensiva così come Bove e Paredes . Siamo stati bravi contro un’ottima squadra, organizzata benissimo, con giocatori di qualità”. È l'analisi offerta, ai microfoni di Dazn, dall'allenatore della Roma José Mourinho dopo il successo ottenuto all'Olimpico per 2-0 contro il Frosinone dell'ex Di Francesco e dei baby bianconeri Barrenechea , Soulé e Kaio Jorge (quest'ultimo ancora out per infortunio).

Su Lukaku

"Lukaku continua a segnare? Almeno nessuno mi può accusare di non far segnare Lukaku. Io non sono un allenatore capace di distruggere un giocatore. Cosa mi ha dato fastidio in questi giorni? Abbiamo avuto un inizio di campionato orribile, ma anche multifattoriale. I ragazzi oggi sapevo che avrebbero dato una dimostrazione di quello che siamo noi, perché siamo amici. Sono molto contento per loro, perché dopo una partita come quella con il Genoa non è facile, bisogna avere una struttura mentale importante. Abbiamo avuto un appoggio incredibile. Ringrazio i ragazzi”, aggiunge Mourinho.