Roma, sponsor arabo e Mourinho prepara l'Europa League: Dybala out

Quattro gol nelle ultime cinque partite possono rendere indispensabile l'utilizzo di un attaccante. E allora José Mourinho , che in conferenza stampa ha annunciato un turn over ma non totale, si affiderà nuovamente a Romelu Lukaku per la partita di giovedì di Europa League in cui la Roma ospiterà il Servette. Dybala riposerà, ma il belga no. L'allenatore giallorosso ha confermato alla vigilia della sfida contro gli svizzeri che lascerà inizialmente in panchina il fuoriclasse argentino , senza snaturare però completamente l'attacco ormai titolare della sua squadra.

Mourinho, l'obiettivo è vincere l'Europa League?

L'intenzione di Mourinho, nonostante lui stessi abbia sviato a tal proposito, sembra quello di vendicare la sconfitta nell'ultima finale di Budapest. Prima della sfida con il Servette, gara nella quale sconterà la seconda delle quattro giornate di squalifica, comminate dall'UEFA per gli insulti a Taylor, lo Special One ha definito "prematuro" pensare alla vittoria dell'Europa League. "ll primo obiettivo è qualificarci, il secondo è arrivare primi. Poi vediamo perché arriverà qualche squalo dalla Champions", ha spiegato il portoghese che ha annunciato 3-4 cambi, dove tra questi, però, non figurerà come detto Lukaku. "Mi ha detto di aver bisogno di giocare per migliorare ancora, quindi partiremo con lui", ha annunciato Mourinho, confermando anche la presenza di Bove e l'assenza di Dybala "che sarà in panchina per riposare". Ancora out Renato Sanches, Llorente e Smalling, per questo i tre centrali dovrebbero essere gli stessi con Mancini, Cristante e Ndicka. Karsdorp, invece, farà il quinto a destra (Kristensen è fuori lista), mentre a sinistra tiene banco il ballottaggio Zalewski-El Shaarawy. Davanti, poi, insieme a Lukaku, dovrebbe toccare a Belotti.