Mourinho, selfie rubato dalle telecamere a 15' dalla fine di Roma-Servette

Mourinho, il gesto durante Roma-Servette

Il tecnico dei giallorossi non si è seduto in panchina per via della squalifica europea, e ha assistito alla sfida dalla tribuna. Nella fase finale del match, al 76', lo Special One è stato inquadrato dalle telecamere mentre si scattava una foto. Si è trattato di un selfie con il gesto del "quattro" fatto con l'altra mano, come a sottolineare il punteggio finale della partita dell'Olimpico. Un gesto che non è passato inosservato e che è subito diventato virale sui social network.