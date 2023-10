Mourinho e Roma-Servette: "Primo tempo orribile. Quando non c'è Dybala..."

“Primo tempo orribile, ero in una posizione bellissima per vedere la partita. Il primo tempo non mi è piaciuto. Non abbiamo mai pressato, poco movimento, non mi è piaciuto. Nel secondo tempo molto più aggressivi, molto più movimento senza e con palla e quindi mi è piaciuto di più". Lo ha detto José Mourinho a Sky dopo la vittoria della Roma contro il Servette in Europa League. Sull'attacco e soprattutto sull'assenza di Dybala: “Nel primo tempo non mi è piaciuto niente. Ovviamente giocando con i due attaccanti senza Paulo ci manca la creatività e chi connette. Però sono due presenze fisiche. Se i nostri quinti ci fanno arrivare le palle in area abbiamo più possibilità di fare gol perché sono più fisici. Però è diverso giocare con Paulo o senza Paulo”.