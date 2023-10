Abodi: "Il piano per una sostenibilità green: Olimpico abbassato di 10 metri"

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, ha partecipato alla terza edizione di "Rom-E, ecosostenibilità e futuro" presso la Casa del Cinema di Roma. Tanti i vari temi trattati da Abodi: "Avremo i Giochi della Gioventù, non mettiamoci solo le competizioni classiche, mettiamo anche il plogging. Facciamo in modo che correndo ragazzi e ragazze raccolgano i rifiuti. Poi la classifica è la combinazione della corsa e della quantità dei rifiuti raccolti". Parlando poi sempre del tema della sostenibilità ha spiegato: "Oggi lo sport non ne è un buon testimone, o meglio, ha potenzialità inespresse che dobbiamo far emergere". E poi ancora: "Perché non siamo un buon esempio come vorremmo? Ce lo ha fatto capire la crisi energetica. Più dell'80% degli impianti sportivi in Italia non è efficientato. Questo non educa alla sostenibilità, non è amico dell'ambiente come vorremmo e dal punto di vista economico mette in difficoltà i gestori degli impianti”.