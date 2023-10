Dybala, la Roma trema: infortunio al ginocchio contro il Cagliari

CAGLIARI - La Roma vince per 4-0 sul campo del Cagliari grazie ad Aouar, Belotti e la doppietta di Lukaku. Queste le due notizie per José Mourinho che nonostante le voci sul suo futuro conquista punti vitali per scalare la classifica. A rovinare il primo tempo in terra sarda al tecnico portoghese, il problema fisico per Paulo Dybala costretto a lasciare il campo attorno al 40' dopo uno scontro di gioco. Cambio obbligato per i giallorossi con il numero 21 che ha lasciato spazio all'ingresso di Andrea Belotti.