Lukaku, la Roma zoppica ma rivede Batistuta: numeri pazzeschi

Lukaku è il simbolo della rinascita della Roma . Questo è quello che dicono i numeri e il campo, nonostante un avvio di stagione non proprio positivo in Serie A. I giallorossi zoppicano in campionato, ma dopo il poker subito a Genova hanno cambiato direzione: tre vittorie ( Frosinone , in Europa col Servette e ultima in terra sarda con il Cagliari ). Tre successi imporanti e con un minimo denominatore comune e risponde proprio al nome di Romelu Lukaku . L'avvio della stagione del belga è più che positivo, soprattutto sotto l'aspetto realizzativo visto che segue la scia di Batistuta .

Lukaku, numeri Batistuta

Quando si parla di Batistuta legato alla squadra Roma non si può non pensare alla stagione dello scudetto: 2000/01, ovvero la prima dell'argentino in giallorosso. Il Re Leone, così veniva chiamato, con i suoi 8 centri nelle prime sei giornate guida la classifica dei migliori avvi con la maglia dei capitolini, ma è seguito a ruota da Lukaku con 5 reti (7 considerando anche i due in Europa). Una scia importante per entrare subito nel cuore dei tifosi, ed esserne un simbolo per la città anche se "la Roma è la Roma" ha detto dopo Cagliari. Mourinho, i compagni e la piazza si aggrappa al gigante belga per uscire dal momento negativo perché "mentre gli altri parlano, io dimostro in campo quello che bisogna fare per aiutare la squadra". Critiche, pressioni, l'habitat di Lukaku per dare il meglio ed dimostrare di poter reggere i confronti... anche col passato.