Roma, la rivincita di Belotti: il suo segreto sono due parole

Andrea Belotti ha 29 anni, si è laureato campione d'Europa con l'Italia l'11 luglio 2021 (presenze 44, reti 12) e ha iniziato alla grande la sua seconda stagione romanista. Il primo bilancio è illuminante: 7 partite di campionato e 3 gol (l'anno scorso 31 presenze e zero gol) cui aggiungere 2 assist; 2 partite di Europa League e 2 gol (l'anno scorso, 13 presenze e 3 gol). Dopo avere giocato nel Palermo assieme a Dybala, ha militato per sette stagioni consecutive nel Toro, diventandone il capitano, il simbolo, l'anima, anche se, il 24 settembre corso, quando è tornato all'Olimpico Grande Torino, è stato ingenerosamente fischiato dai suoi ex tifosi. Eppure, in maglia granata Belotti ha segnato 100 gol in campionato (ha scavalcato Graziani e meglio di lui ha fatto soltanto il mitologico Paolo Pulici: 134); inoltre, per sei stagioni di fila su sette è andato in doppia cifra, anche qui, sempre e soltanto dietro a Pulici (sette su sette).