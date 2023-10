Lukaku, l'Inter, la Juve e l'estate shock: "Se vi dicessi cos'è successo..."

Ci sono estati tranquille e altre movimentate, come nel caso di Lukaku . L'attaccante della Roma ha parlato, dal ritiro del Belgio, dei turbolenti mesi di calciomercato che lo hanno visto protagonista prima con l' Inter e poi anche con la Juventus . " Tutti rimarrebbero scioccati, se vi raccontassi tutto " - dichiarazioni forti e dirette a poco più di due settimane dalla sfida contro i nerazzurri in campionato. Le prospettive di accoglienza non propendono certamente per gli applausi, ma intanto a togliersi i primi sassolini dalle scarpe ci ha pensato il giocatore.

Belgio, le dichiarazioni di Lukaku

Il nome di Lukaku nei mesi scorsi è finito su molte prime pagine e in tanti servizi televisivi. L'addio con l'Inter dopo giorni vissuti da fantasma, con la definitiva presa di posizione della società, ha rotto il rapporto nel peggior modo possibile. I gol nell'anno dello scudetto di Conte ormai sono solo un ricordo sbiadito. Intanto il belga in conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'argomento: "La maggior parte delle persone in sala mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l'estate". Infine anche un retroscena sul suo arrivo in giallorosso: "Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma". E ora sta ricambiando il favore a suon di gol.