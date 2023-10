"Roma-Mourinho, è finita: addio a fine stagione"

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato del futuro di Josè Mourinho. Secondo l'esperto di calciomercato l'allenatore della Roma ancora non ha rinnovato con il club giallorosso e non ci sarebbero, per il momento, neanche trattative in corso: "Il rinnovo con la Roma non arriva, non ci sono trattative in corso e non ci sono mai state. Mourinho è richiesto in Arabia Saudita: già dalla scorsa estate lo volevano in Saudi League ma lo Special One rifiutò, a detta sua, un'offerta monstre per restare a Roma almeno un altro anno".