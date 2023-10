Scommesse, la macchina del fango: "Zalewski? Bugie per i soldi di Corona"

La partita (legale) sta per iniziare e dunque prendono corpo le formazioni che la giocheranno, questa sfida. Anche se in ballo ci sono tattiche, moduli, strategie ben diverse. Fagioli , come noto, ha deciso di fare ben poca melina: si è autodenunciato alla giustizia sportiva, dopo che quella ordinaria aveva mosso i suoi passi. Il calciatore bianconero ha già parlato con il procuratore federale Chinè , ammettendo determinate leggerezze, finendo giocoforza per coinvolgere anche altri colleghi vuoi in virtù di quanto detto nell’interrogatorio, vuoi in virtù di quanto precedentemente scritto nelle chat.

Tonali vuole collaborare e intanto si allena con il Newcastle

Fors’anche per questo - ma magari più genuinamente per la voglia di voltare pagina, resettare - anche Sandro Tonali pare orientato a percorrere la strada della massima collaborazione, oltre che della cura della ludopatia. Ieri il suo avvocato, Marco Feno, si è recato negli uffici della Procura di Torino per confermare l’incarico di difensore, che non era ancora stato formalizzato. Il legale ha poi dichiarato, all’Agi: "Interrogatorio per Tonali? Per ora non ho alcuna notizia in merito". Mentre in Italia accadeva questo, in Inghilterra Tonali prendeva invece parte al suo primo allenamento - con il Newcastle - da che è deflagrato il caso scommesse. Potrebbe scendere in campo già sabato contro il Crystal Palace.

