Mourinho: "Nel calcio vincere è la cosa più importante, niente scuse"

Mourinho, il Barcellona e la Champions League con il Porto

Parlando delle sue esperienze per diventare allenatore, José ha ricordato: "Dopo aver lavorato con Sir Bobby Robson in Portogallo, sono andato con lui a Barcellona nel 1996, che per un ragazzo giovane come me è stata un'esperienza incredibile. Poi sono stato assistente di Van Gaal, che era diverso da Sir Bobby e questo mi ha fatto conoscere due filosofie diverse". Tornando sul concetto di vittoria, Mourinho ha aggiunto: "Ho tanti colleghi senza un titolo in carriera, ma per me sono vincenti perchè raggiungono i loro obiettivi". Infine, parlando del suo passato, José ha ricordato la Coppa Uefa e la Champions League vinte in due anni con il Porto: "Nessuno si aspettava niente da noi, ma le vittorie hanno fatto in modo che i nostri giocatori migliori andassero via con il calciomercato. Se fossero rimasti uniti, quella squadra avrebbe potuto fare la storia".