Zalewski, la difesa sul caso scommesse: “Pronti a querelare”

Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, il quarto nome accostato al caso scommesse è stato quello di Nicola Zalewski. Il calciatore giallorosso è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona e ai microfoni dell'Ansa il legali dell'esterno classe 2003 hanno fatto chiarezza sulla posizione del proprio assistito. Paolo Rodella e Federico Olivo hanno spiegato: "Del tutto estraneo". La difesa di Nicola Zalewski ha risposto così alle accuse comparse in notizie "sugli organi di stampa" e "da alcune dichiarazioni secondo le quali sarebbe coinvolto nell'inchiesta relativa alle scommesse su siti illegali". "Il nostro assistito - proseguono i legali di Zalewski - esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e la sua reputazione".

Zalewski e il caso scommesse

Pronto a quelerare il calciatore giallorosso dopo che il suo nome è stato accostato alle scommesse illegali. L’indiscrezione divenuta virale in pochi minuti appiccicata addosso al laterale italo-polacco ha portato anche il vicepresidente Uefa Boniek a supportarlo. Successivamente un tizio, qualificatosi come proprietario di un centro scommesse a Roma, ospite del canale Twitch “Cerbero Podcast”, ha ammesso la calunnia: "Ho mentito, sapendo di farlo per intascarmi i 20.000 euro promessi da Corona a chi gli avesse fornito informazioni scottanti sui calciatori-scommettitori. In realtà non sapevo nulla e non ho nessuna prova in mano". Da parte sua, l'ex agente e fotografo ha dichiarato che nella sua intervista alla Rai è stato censurato e che avrebbe le prove per dimostrare le sue accuse.