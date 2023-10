Mourinho polemico nel finale di Roma-Monza: espulso, ecco cosa ha detto

Mourinho espulso: cosa è successo

Aouar mette in fallo laterale ma la rimessa non si batte perché non si trova il pallone, questo fa arrabbiare la panchina del Monza specialmente Palladino che ha protestato per un pallone che non tornava in campo dai raccattapalle. Mourinho non ha perso occasione e ha replica dicendo: "Parla, parla, parla...", mimando il gesto con le mani seguito anche da un "Piangi, piangi", anch'esso mimato con le mani. Il direttore di gara vede tutto ed estrae il cartellino rosso verso l'allenatore portoghese.