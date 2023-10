Inter-Roma, Lukaku torna a San Siro: la speranza di Mourinho

ROMA - In una Roma incerottata la speranza di espugnare domani San Siro si chiama Romelu Lukaku. Per questo neanche dieci minuti dopo il triplice fischio contro lo Slavia Praga, il calciatore era già sul lettino dei fisioterapisti giallorossi per recuperare subito dalle fatiche di Coppa e prepararsi al meglio per il suo ritorno a Milano. Un ritorno che non passerà certo inosservato e che sta facendo discutere anche in queste ore per la contestazione studiata dai tifosi nerazzurri che avrebbero voluto accoglierlo con 30mila fischietti, nonostante il Gos sembri volerli vietare, ma non su richiesta della Roma, che non ha fatto alcun appello istituzionale a riguardo, pur partecipando alla riunione del Gos. Ma al di là di questo, l’accoglienza al Meazza per Lukaku sarà bollente dopo l’addio di quest’estate, i flirt con Juventus e Arabia Saudita e la firma con la Roma. Un calciomercato sul quale tutti si sono espressi, tranne Romelu.