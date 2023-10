Lukaku e il ritorno a San Siro: tanti fischi, ma lui non si vede

Alla fine hanno vinto i fischietti, poi neanche così tanto caotici. Fischietti che sono entrati allo stadio, magari non tutti e 30 mila, ma sono entrati. Verrebbe da dire, tanto rumore per nulla. Lo spauracchio Romelu Lukaku è rimasto tale: il ritorno del belga nel “suo” San Siro non ha prodotto alcunché. Ventisei palloni toccati in 98 minuti senza creare nessuna apprensione dalle parti di Sommer. Nessun tiro, nessun pericolo. Insomma, non il Lukaku ammirato in questo avvio di stagione in maglia giallorossa (8 gol in 10 partite prima di ieri), né tanto meno quello che aveva fatto grandi cose a Milano e che evidentemente temevano i nerazzurri, tifosi e non solo. Il tema di Inter-Roma, come raccontato da diversi giorni, era chiaramente la prima sfida di Lukaku contro l’Inter, a 141 giorni di distanza dalla finale di Champions che aveva rappresentato una sorta di bivio nella storia recente fra i due vecchi innamorati: da una parte una squadra delusa per l’esito della gara di Istanbul col giocatore “colpevole” di aver sbagliato diverse occasioni decisive sottoporta; dall’altra il belga incavolato con Inzaghi per l’iniziale panchina. Un’esclusione che alla fine ha portato Lukaku a scegliere di non tornare all’Inter nonostante il 14 luglio la società avesse trovato l’intesa col Chelsea per il nuovo ritorno. Invece Lukaku da settimane aveva staccato il telefono, interrotto le comunicazioni con dirigenti e (ex) compagni e iniziato a flirtare con altri club, Milan e soprattutto Juventus. Un tradimento - quello vissuto dall’ambiente interista - che ha portato a creare un’atmosfera incandescente nella giornata di ieri. Che poi questo clima abbia pesato sulla prestazione di Lukaku, difficile dirlo, visto che la Roma non è riuscita neanche a metterlo nelle condizioni di pungere, ma di sicuro il belga ha fatto poco per dare il suo contributo, perdendo diversi palloni e subendo la marcatura di un eccellente Acerbi.