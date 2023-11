De Siervo contro Mourinho: "Polemica inutile, Lega non fa favori o torti"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, Jose Mourinho ha attaccato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo dopo le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo in occasione dello sfogo dell'allenatore della Roma dopo la sfida con l'Inter: "Le parole di De Siervo? Il calendario in termini di numero di partite lo sappiamo prima dell’inizio, 38 di campionato, qualcuna di coppa e di Europa League. Ci sono squadre che hanno più potenziale per fare tutto e alcune meno. Per fare un esempio, se abbiamo 6 difensori centrali possiamo giocare ogni 3 giorni, se ne hai 4 che poi diventano 3 e a volte 2 diventa tutto più difficile". - ha detto Mou che ha poi aggiunto: " Io penso che la parola ‘alibi’ nel calcio si utilizza quando si perde, non prima. Noi parliamo di calendario dall’inizio del campionato, non da dopo l’Inter. Ma capisco che nel calcio c’è tanta gente che è arrivata con un paracadute, non è il loro mondo, non lo conoscono. Vengono per status, per politica, per bell’abito. Gente che non è cresciuta qui e devi rispettarle per il loro status. Ma non vale la pena commentare. È come se io parlassi di fisica atomica o di produzione cinematografica