Mourinho, conferenza Roma: l'Udinese, i soldi d'estate, come sta Smalling

ROMA - Dopo il pareggio nel Derby la Roma torna in campo ospitando domenica (ore 18) l' Udinese . Josè Mourinho presenta la sfida ai friulani con il prezioso ritorno di Lorenzo Pellegrini : "L’importante è avere qualità nel possesso palla collettivo. Loro hanno gente molto veloce e giocano ad alta intensità. Noi siamo migliorati nel possesso palla, la teniamo più di prima. Pellegrini è sempre un giocatore importante per noi. È una sorpresa per me la posizione di classifica dell’Udinese. Se giochiamo bassi e se regaliamo la palla a loro hanno delle qualità per farci male. Hanno anche gente che tira da fuori, sono un’ottima squadra, sarà una partita difficile”.

Sull'Udinese di quest'anno

“Hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno. Li conosciamo e conosciamo le persone che la gestiscono con grande esperienza. A loro piace fare soldi d'estate, per loro non è un problema vendere giocatori e poi prenderne altri. Hanno preso terzini veloci e aggressivi che hanno gamba e hanno trattenuto Pereyra che è un giocatore che può occupare tutte le posizioni”.

Le 52 partite saltate dagli infortunati e Smalling

"Questo numero è vero, ma si concentra soprattutto su 3/4 giocatori. Alcuni hanno giocato sempre e sono quelli che hanno una storia clinica pulita come Cristante, Mancini, Rui Patricio, Bove. Smalling, Sanches, Pellegrini, ogni tanto Dybala e Spinazzola, fanno parte dell'altro gruppo. I giocatori sono professionisti, fanno di tutto per stare bene. Noi lavoriamo tanto insieme e pensiamo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Smalling? L'infortunio c'è. Ci sono persone che hanno più capacità di sopportare il dolore e Smalling non è un ragazzo che sa giocare soffrendo, si tira un pochettino indietro. Il suo infortunio è difficile, è una grande frustrazione per me perché è nel ruolo in cui abbiamo necessità. Dobbiamo avere pazienza, non devo massacrarmi così come non devo farlo con lui. Vediamo quando torna, nell'ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dal dipartimento medico, non sa neanche se fa freddo o caldo. Questa però è stata la prima settimana senza dolore, abbiamo programmato che la prossima settimana possa tornare in campo con il preparatore atletico. Non mi aspetto Smalling nelle prossime 2/3 settimane, è in ritardo".