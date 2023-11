Elogia Vlahovic dopo Dybala: Bellingham scatena i tifosi di Juve e Roma

Da Madrid a Roma fino ad arrivare a Torino. Tre posti diversi ma per una sera legati tra loro. Un filo rosso, quasi invisibile, ovvero quello del gol: da Bellingham a Dybala fino a Vlahovic, il triangolo del talento si potrebbe ridefinire. L'inglese ha segnato, l'ennesimo gol (14esimo) della sua stagione, nella sfida contro il Cadice, la Joya in quella con l' Udinese e Dusan nel big match dell'Allianz Stadium con l' Inter . Ma la particolarità sta sui social perché il commento di Jude ha fatto impazzire i tifosi di Roma e Juve. Il motivo? Il centrocampista ha esaltato l'argentino e il serbo.

Paulo Dybala ha segnato il gol del 2 a 1 e ha deciso di esultare proprio come Jude: braccia larghe e sguardo rivolto verso i tifosi per prendere applausi e cori dai propri tifosi. L'immagine è stata immortalata e poi messa sui social dalla Joya dove è arrivata pronta la risposta di Bellingham: due mani larghe e in mezzo quelle che si stringono. Un'esultanza particolare accompagnata dallo zittire i detrattori e spegnere le critiche. Il motivo? Lo ha spiegato l'attaccante giallorosso a fine partita: "C'è gente che parla troppo e lo fa senza motivo. Chi parla di più, sa a chi era rivolta".

Da Roma a Torino perché subito dopo è toccato a Dusan Vlahovic. Il suo gol ha portato in vantaggio la Juve contro l'Inter (gara poi terminata 1 a 1) e anche la sua esultanza è stata visibilmente polemica vista la settimana passata a sentire e 'leggere' critiche. La sua risposta è arrivata sul campo con una rete fondamentale e sui social ha postato l'immagine con l'inchino al suo pubblico con tanto di frase: "Grazie a tutto il meraviglioso pubblico. Fallo con passione o non farlo affatto". Anche qui Bellingham ha deciso di intervenire e commentare con "Shooter" o "Tiratore" per rendere omaggio all'attaccante serbo. Due commenti diversi ma che hanno fatto impazzire i tifosi di Roma e Juve che in coro gli hanno risposto: "Vieni da noi".