Draghi, la frase sulla Juve: "Squadra di Torino che non voglio neanche..."

ROMA - Dopo le parole sulla Juventus dell'attuale presidente del Senato Ignazio La Russa , di fede interista, alla quale sempre La Russa ha voluto aggiungere una risposta a Tuttosport , arriva un altro commento illustre dal mondo politico su quello calcistico. "Il mio, con la squadra della Roma, è il rapporto di un tifoso, ma un tifoso che non va allo stadio da 30-40 anni. Da giovane andavo, vinceva sempre una certa squadra di Torino che non voglio neanche...". Così l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi , che ha ricordato la sua passione per la Roma parlando ad un evento andato in scena nella Capitale, mostrando una certa difficoltà anche solo a pronunciare la parola Juventus .

Draghi tra Dybala e Mourinho

Mario Draghi, da sempre tifoso della Roma, non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica. Che in questo particolare periodo storico si è accesa anche grazie a un ex Juve, quel Dybala che una volta acquistato ha galvanizzato tutto il popolo giallorosso, Draghi compreso, che stravede per l'argentino come rivelato da fonti vicine all'ex Premier. Non solo Dybala, anche Mourinho sarebbe un pilastro del suo amore giallorosso, collante necessario per creare un amalgama di squadra e tornare al successo.