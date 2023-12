Indagine Figc su Thiago Motta e sul caso Mourinho-Marcenaro: i rischi

Caso Mourinho-Marcenaro, le dichiarazioni del portoghese

Queste le dichiarazioni complete dell'allenatore della Roma: "L'arbitro mi preoccupa: lo abbiamo avuto diverse volte e non ha la stabilità emozionale per delle partite di questo livello. Il suo profilo non mi lascia tranquillo, così come il VAR". Al termine del match vinto contro il Sassuolo, Mourinho ha protestato a modo suo per contestare l'apertura dell'indagine, parlando in portoghese: "Il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti". La società giallorossa adesso ha 5 giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o scegliere di far interrogare il tecnico dal procuratore federale Chinè. Come riporta Ansa, la pena possibile è quella di un deferimento, che porterebbe il tecnico di fronte al tribunale federale nazionale, con il rischio di una squalifica. Intanto lo stesso trattamento sarà riservato anche a Thiago Motta, infuriato dopo la partita pareggiata dal Bologna a Lecce.