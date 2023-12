Dybala in crescita dopo il ko: a che punto è il rinnovo con la Roma

ROMA - Paulo Dybala, questa volta, spera veramente di essersi messo alle spalle sfortuna e infortuni. Vuole proseguire sulla falsa riga dell’ultimo mese, valsogli il premio di miglior giocatore della Serie A di novembre, perché da quando ha recuperato dalla lesione al collaterale mediale del ginocchio, la Joya non è più uscita. Sei partite su sei, di cui cinque da titolare, restando in campo sempre almeno 81 minuti. A questo ha unito la sua qualità, tornata ad accendersi insieme al crescere della condizione e che ha portato, solamente in campionato, i sei punti conquistati nelle ultime due gare contro Udinese e Sassuolo. In entrambe ha messo a segno un gol e un assist, lanciando la Roma in zona Champions League con l’aggancio al Napoli a 24 punti.