Mourinho, conferenza Roma-Fiorentina: "Ho visto Chiné, mi aspetto giustizia"

Su Berardi, Tiago Pinto, Mancini e la giustizia sportiva

"L'incontro con il procuratore? Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. La mia vita a Roma è il lavoro, mi sono presentato spontaneamente e felice. Ho avuto la possibilità di essere accolto e, per dire la verità, non ho mai offeso l'arbitro, non ho mai messo in dubbio le sue qualità. La mia espressione è normale, la utilizzo anche per me stesso. Si vede che è stata capita male. Durante la partita l'arbitro ha dimostrato di avere le capacità per stare lì e l'ho detto subito. Ho riferito tutto già al procuratore e mi aspetto giustizia. Il caso Berardi? Questo è un problema del Sassuolo e di personalità: quando mi hanno visto prima e dopo la gara non mi hanno detto nulla. Sono stato salutato con il sorriso, per poi il giorno dopo dire ciò. Questa è una questione di dignità. Io dico tutto in faccia e subito. Era mio diritto dirlo ed era anche un dovere da allenatore per difendere il calcio, dato che in campo certe cose non dovrebbero succedere. Tiago Pinto? Tiago Pinto è la Roma. Quando parla il direttore, parla la società. Non mi aspetto sostegno quando sbaglio, ma quando ho ragione mi fa piacere la vicinanza della società. Mi ha dato l'equilibrio emozionale per la partita. Mi hanno contestato la battuta sull'ammonizione di Mancini? Non ne posso parlare. Sono andato con Pinto e l'avvocato Conte da Chiné, abbiamo parlato e mi fermo qua. Penso che noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita. Questa è una riflessione che ho fatto da solo e che ho condiviso con il procuratore. Dopo la partita ne possiamo parlare, ma prima dobbiamo partire dal principio che loro vogliono fare bene e lasciarli tranquilli", prosegue Mourinho, che parla poi di difesa, centrocampo e dell'ipotesi rinnovo con la Roma...