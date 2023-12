Dybala ko in Roma-Fiorentina dopo un contatto con Arthur: cosa è successo

ROMA - Ansia in casa Roma con Paulo Dybala costretto al cambio forzato durante il primo tempo della sfida di campionato contro la Fiorentina. Problema al flessore per la Joya costretto a lasciare anzitempo il match dell'Olimpico contro la viola di Italiano dopo aver servito l'assist del vantaggio a Lukaku con un esterno delizioso. Brutta notizia per Mourinho con l'argentino che ha accusato un problema muscolare dopo un contrasto di gioco contro l'ex Juve Arthur. Al suo posto in campo Azmoun, anche lui costretto a dare forfait nella ripresa.

Dybala infortunato, l'episodio

Al 21' Dybala è rimasto coinvolto in un contrasto di gioco con Arthur e il movimento del ginocchio destro ha fatto subito sospettare qualcosa con l'argentino che ha immediatamente accusato dolore. Tornato in piedi ha provato lo stretching sul flessore della coscia destre per capire se fosse possbile continuare, ma dopo pochi secondi ha deciso di fermarsi sul terreno di gioco per chiedere il cambio a Mourinho. Al ritorno in panchina ha mostrato tutta la sua preoccupazione con una smorfia che tiene in ansia Roma e tifosi.