Lukaku salta la sfida Champions: niente Bologna-Roma

Lukaku squalificato, salta il Bologna

Il centravanti belga sarà costretto a saltare la sedicesima giornata di campionato, che vedrà i giallorossi impegnati sul campo del Bologna in un delicato scontro diretto in zona Champions. Un'assenza importante per Mourinho, che non potrà contare nemmeno sull'infortunato Dybala nella sfida ai rossoblù di Thiago Motta.