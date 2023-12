Dybala, lesione muscolare: per la Juventus serve un miracolo

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho. Gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra dopo il contrasto avuto con Arthur ieri sera nel match contro la Fiorentina. L'argentino, costretto ad uscire dal campo nel primo tempo della sfida dell'Olimpico, resterà fuori circa tre settimane. È dunque molto probabile che la Joya non riesca a recuperare in tempo per la sfida dell'Allianz Stadium contro la sua ex Juventus in programma il 30 dicembre.