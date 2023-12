Mourinho, polemica con la Lega: "A noi i reel non ce li fanno..."

ROMA - "Anche domani previsti più di 60mila spettatori? Che posso dire... Il giorno che non sarà pieno sarà una sorpresa negativa per noi. È bello, è una motivazione e loro non mettono condizioni. Non gli interessa chi sia l’avversario, e vale anche per noi. Dobbiamo vincere per loro, per noi e per il calcio. Il calcio lo dobbiamo rispettare. E se nessuno pensa che lo Slavia non vince la partita noi dobbiamo pensare che è possibile. Ho i cambi obbligati, conoscete le situazioni di N’Dicka e Mancini, ma dobbiamo vincere". Sono le parole, in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Sheriff Tiraspol, l'ultimo della fase a gironi di Europa League, del tecnico della Roma José Mourinho.