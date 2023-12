Renato Sanches umiliato, entra ed esce dopo 18'. Mourinho: "Gli chiedo scusa"

La Roma ha perso in casa del Bologna nel 16° turno di Serie A. A inizio secondo tempo è entrato in campo Renato Sanches, poi sostituito da Mourinho dopo appena 18 minuti (con Bove al posto del portoghese). "Quello che ho fatto, e che ho fatto solo 3-4 volte in carriera, non è stato facile per lui e per me. Mi scuso con lui" ha spiegato il tecnico giallorosso a fine partita a Dazn. Su Thiago Motta: "Gli ho fatto i complimenti perché un mio bambino è sempre un mio bambino".