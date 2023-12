Mourinho: “Vittoria meritata, ora la Juve. Senza Smalling, Sanches, Dybala..."

ROMA - Vince il big match dell'Olimpico la Roma che supera per 2-0 un Napoli ridotto in 9 uomini dalle espulsioni di Politano e Osimhen. Al termine della sfida, Mourinho ripercorre ai microfoni di Dazn la vittoria contro i campioni d'Italia: "Buon Natale a tutti voi. La partita prima di Natale cambia il Natale di allenatori e calciatori. Cambia quello dei romanisti e siamo riusciti a farlo e siamo rimasti vicino dove vogliamo stare. Tre punti che ci lasciano lì. La mia sensazione dopo 5' che avremmo vinto, abbiamo avuto il controllo della partita contro una squadra superiore a livello tecnico. Con loro in 10 c'è stato un vantaggio che abbiamo sfruttato, anche con i cambi. Vittoria meritata".

"Mancini è un campione"

Elogia tutta la rosa Mourinho, a partire dal centrocampo: "Abbiamo interpretato la gara per fare pressione alta. Bove morde, è un ragazzo con una condizione fisica incredibile. Abbiamo messo Belotti e Lukaku per avere più profondità e poi quando abbiamo visto la porta aperta con loro in 10, Pellegrini, El Sharaawy e Azmoun hanno inserito la creatività. Contento anche della difesa anche con un allenatore duro con loro. Ndicka bene, Llorente ha sofferto Zirkzee e oggi bene con un fenomeno come Osimhen, Mancini è un campione".