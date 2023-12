Bonucci alla Roma? I tifosi si dividono, le reazioni al post social

TORINO - Leonardo Bonucci potrebbe tornare in Serie A con la maglia della Roma, il giocare attualmente all'Union Berlino starebbe flirtando con i giallorossi in enorme emergenza in difesa. Un'indiscrezione che il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto non ha smentito nel pre-partita del match contro il Napoli: "Se c’è un reparto in cui siamo in difficoltà è la difesa, però purtroppo abbiamo dei paletti che non ci permettono di scegliere chi vogliamo in assoluto sul mercato. Su tutti i nomi che sono usciti non faccio commenti. Dei tanti nomi che fanno magari qualcuno lo beccano…!". La notizia del possibile ritorno dell'ex Juventus ha diviso i tifosi della Roma che hanno espresso sui social il loro punto di vista sul rumor di mercato.