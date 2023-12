Dybala verso la convocazione per Juventus-Roma: la situazione aggiornata

ROMA - La Roma di Josè Mourinho è in emergenza infortuni ma il portoghese potrebbe recuperare una pedina fondamentale in attacco per il big match di sabato a casa della Juventus: Paulo Dybala. L'argentino è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la lesione al flessore della coscia sinistra infortunatosi in occasione di Roma-Fiorentina. I prossimi allenamenti prima della gara di Torino forniranno ulteriori indicazioni a Mourinho ma il tutto fa presagire alla convocazione dell'ex bianconero che potrebbe tornare in coppia con Romelu Lukaku che rientra dallo stop per squalifica.