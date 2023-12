Juve-Roma, Dybala titolare allo Stadium? I dubbi di Mourinho e le ultime

Oltre ai pensieri di calciomercato e all' affare Bonucci , la Roma prepara la prossima sfida di campionato contro la Juventus . La buona notizia in casa giallorossa riguarda le condizioni di Paulo Dybala , che si è allenato parzialmente con il gruppo e sembra quasi certo almeno della convocazione per la partita dello Stadium contro la sua ex squadra. L'argentino ha ancora due giorni a disposizione ma quasi sicuramente non partirà titolare a Torino. Nessuno a Trigoria vuole rischiare di accelerare i tempi.

Juve-Roma, la situazione in casa giallorossa

Buone notizie anche per quanto riguarda Mancini, che da settimane combatte con la pubalgia e alterna sedute personalizzate ad altre con il gruppo. Considerata l'emergenza in difesa, sarà titolare a Torino anche se non al meglio. Mourinho ha poche scelte a causa dei ko di Smalling e Kumbulla, con quest'ultimo che spera di strappare almeno la prima convocazione post rottura del legamento crociato anteriore. Lo Special One, poi, dovrà capire come risolvere il caso Renato Sanches: sabato scorso contro il Napoli il portoghese è stato tenuto fuori anche dalla panchina ufficialmente per uno stato influenzale ma sette giorni prima, a Bologna, il calciatore dopo esser entrato nel secondo tempo era stato tolto da Mou dopo appena 18 minuti. Il cub giallorosso, inoltre, avrebbe già comunicato al Psg la volontà di interrompere anticipatamente il prestito del centrocampista. Il club per ora smentisce, ma è evidente che tutti a Trigoria si sarebbero aspettati qualcosa di più.