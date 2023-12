Dybala e Lukaku contro la Juve? Roma, la probabile formazione di Mourinho

La Roma fa visita alla Juventus nel prossimo turno di campionato . Ecco le ultime di formazione in casa giallorossa e i possibili undici titolari di Mourinho che scenderanno in campo allo Stadium. C'è ovviamente grande attesa per sapere se Dybala e Lukaku saranno della partita.

Portiere e difensori

In porta nessun dubbio: ci sarà Rui Patricio a difendere i pali della Roma. Davanti al portoghese ci sarà il trio difensivo formato da Mancini (non ancora al meglio della condizione, con la pubalgia che lo perseguita), con lo spagnolo Llorente al centro e N'Dicka centrale di sinistra. Sempre out Kumbulla e soprattutto Smalling, oramai in rottura con il tecnico portoghese.