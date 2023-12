Dybala verso Juve-Roma: messaggio social della Joya, Soulé risponde così

Paulo Dybala vuole farcela a tutti i costi. L'argentino, uscito dal campo dopo pochi minuti in occasione di Roma-Fiorentina a causa di un infortunio , è sulla via del recupero e punta con decisione la sfida dell' Allianz Stadium contro la sua ex Juventus . Dopo la lesione al flessore della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare le ultime partite dei giallorossi, la Joya è tornata ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo nelle ultime sessioni. José Mourinho potrebbe dunque averlo a disposizione per il big match in programma sabato 30 dicembre alle 20:45.

Dybala, il post e le reazioni: dai tifosi a Soulé

Dybala, tra le altre cose, ha pubblicato un post su Instagram con due foto mentre si allena individualmente in palestra aggiungendo una descrizione che fa ben sperare i suoi tifosi: "Stay motivated. Ricaricando la batteria!". Le immagini della Joya sono state commentate dai sostenitori giallorossi e non solo. I romanisti ovviamente sperano che Paulo possa esserci: "Mi raccomando, gol dell'ex alla Juve!", mentre i bianconeri non dimenticano il suo passato: "Ti voglio bene, però sabato fai il bravo...". Inoltre il post è stato commentato anche da Matias Soulé, connazionale di proprietà della Juventus attualmente in prestito al Frosinone che ha prontamente commentato: "Facha", un modo di dire per sottolineare il bell'aspetto di Paulo in foto.