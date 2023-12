Zalewski, ladri in casa prima di Juve-Roma: rubati oro e gioielli

Disavventura per Nicola Zalewski alla vigilia della sfida contro la Juventus. L'esterno della Roma è stato vittima di un furto nella sua abitazione all'Eur. I ladri, secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia del quartiere capitolino, sono entrati in casa, da una porta finestra che avevano forzato, ed hanno fatto razzia di gioielli e orologi, per un valore ancora da quantificare.