Tiago Pinto: “Dybala? C’erano 2 club più forti, ecco come l'ho portato alla Roma”

Tutte le storie hanno un finale ed è quello che è successo a T iago Pinto e la Roma . Il direttore sportivo concluderà il suo lavoro dopo il calciomercato invernale e poi prenderà una strada diversa da quella giallorossa. " Ho portato a termine il mio compito" - ha detto in un'intervista rilasciata a The Athletic. Il portoghese ha parlato anche del suo futuro e ha svelato curiosità importanti sull'arrivo di Mourinho, Dybala e Lukaku.

La Roma e il futuro: "Voglio la Premier"

"Tre anni alla Roma! Non sono molti i direttori sportivi che hanno avito questa possibilità. Non sono il tipo di persona che lavora 15 anni nello stesso posto e che vuole sentirsi a proprio agio, mi piacciono i rischi, le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. Non sto parlando del ciclo Roma o del ciclo Friedkin, ma la missione che avevo era quasi compiuta. Personalmente mi sento stanco. Vent’anni fa un ds guardava le partite e ingaggiava giocatori. Ora non è più possibile, il ruolo è più ampio" - ha spiegato Tiago Pinto. Ha parlato anche del suo futuro: "Premier League? È il campionato in cui tutti vogliono essere; i giocatori, gli allenatori e i dirigenti. È il migliore al mondo. Mi piacerebbe fare quell’esperienza prima o poi. Ora sono pronto a tutto”. Il ds ha svelato anche come è riuscito a piazzare i colpi Mourinho, Dybala e Lukaku...