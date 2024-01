Huijsen, Roma stregata dal difensore Juve: esordio da applausi, "veterano"

Dodici minuti: tanto aveva giocato Dean Huijsen in Serie A , nel match di San Siro contro il Milan , con indosso la maglia della Juventus . José Mourinho , che fortemente lo ha voluto con la Roma - strappandolo al Frosinone a cui sembrava destinato - lo ha prima esaltato in conferenza stampa e poi lo ha gettato nella mischia dopo un solo allenamento con i giallorossi. Il difensore olandese, di tutta risposta, ha sfornato una prestazione molto più che sufficiente nella concitata sfida all' Atalanta .

Huijsen, buona la prima con la Roma

Una sfida delicata, un match tra due squadre in lotta per la Champions. Mourinho decide di inserire Huijsen contro i bergamaschi ad inizio ripresa, al posto dell'infortunato Llorente. E nonostante i 18 anni di età, si è assunto tutte le responsabilità della retroguardia giallorossa. Freddo nelle letture e in fase di impostazione, servendo passaggi puliti anche in situazione più intricate. Con la sua capacità palla al piede ha spesso guadagnato tempi di gioco, andando subito in verticale a cercare, spesso, Lukaku.

Ma è stato capace anche di intercettare spesso i passaggi dei nerazzurri, leggendo in anticipo la traiettoria della sfera. Per nulla timido, neanche quando si tratta di uscire alto e andare in pressing. Dopo 10' dal suo ingresso in campo, ha anche sfiorato il gol: calcio di punizione sul secondo palo, lui calcia al volo e solo una pronta risposta di Carnesecchi gli ha negato la prima gioia in Serie A.