Dybala, ennesimo stop: Mourinho costretto al cambio in Lazio-Roma

Derby della Capitale in Coppa Italia : Lazio e Roma in campo con l'obiettivo di raggiungere le semifinali della competizione tricolore. Primi 45' privi di grandi emozioni, con pochissime occasioni da rete per le squadre di Maurizio Sarri e José Mourinho . Eppure le antenne in casa giallorosse si sono drizzate proprio alla fine della prima frazione di gioco.

Roma, problemi per Dybala

Al termine del primo tempo, infatti, Paulo Dybala ha accusato un problema fisico. L'argentino ha richiamato l'attenzione del medico sociale giallorosso, con tanto di espressione dubbiosa, quasi preoccupata. E infatti, alla ripresa del gioco, la 'Joya' non è tornata in campo: a scendere sul rettangolo verde, al suo posto, Lorenzo Pellegrini. Per il fantasista classe 1993 si tratterebbe di un fastidio alla coscia destra: ennesimo guaio fisico, che ha costretto così Mourinho alla sostituzione. Oltre al danno, la beffa per i giallorossi: ripresa iniziata senza Dybala e con la Lazio andata in gol dopo appena 7' del secondo tempo.