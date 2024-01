Totti, omaggio social a Federer e foto virale: arriva lo sfottò di Toni

Totti e Roger Federer: la foto insieme a Dubai

Totti e Roger Federer si conoscono da tempo e sono amici di lunga data. "Numero 1", ha scritto l'ex di Ilary Blasi (che dopo il successo del docufilm 'Unica' è uscita in libreria con la sua prima autobiografia) a commento dello scatto con il campione di tennis. Non è la prima volta che l'ex calciatore giallorosso elogia lo svizzero, tempo fa, infatti, aveva detto di lui: "Roger è il tennis". I due sono molto amici e Francesco ha sempre fatto il tifo per lui quando veniva nella Capitale per gli Internazionali. A commentare il post di Totti, oltre Leonardo Bonucci e Carles Puyol (ex calciatore del Barcellona, che ha risposto alle parole di Totti con delle emoticon raffiguranti delle mani alzate, usate sui social per celebrare il successo di qualcuno) anche Luca Toni, che ha scritto ironicamente: "L'hai sfidato a padel?". Ma c'è anche qualcuno che, in contrasto con quanto scritto da Totti, ha ricordato: "Djokovic numero 1".