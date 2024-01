Belotti: "Più giù di così la Roma non può andare. Quando non c'è Dybala..."

MILANO - Dopo il ko e l'eliminazione arrivata nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, la Roma si arrende anche al Milan a San Siro perdendo per 3-1 la prima di ritorno in Serie A. Ko contro Pioli per i giallorossi di Mourinho, assente della sfida per squalifica, con il post partita che viene affidato alla voce di Andrea Belotti. L'attaccante ha analizzato così la gara ai microfoni di Dazn: "Siamo in un momento di difficoltà, quando vieni da certe sconfitte non c'è mai serenità. Veniamo da un derby perso ed è normale che c'è frustrazione per come è andata. Oggi la squadra è andata in campo con una buona organizzazione, nel momento in cui stai facendo le cose bene prendi il gol e ti spezza un pò. Dopo aver preso il secondo abbiamo alzato il baricentro e avevo la sensazione che l'avremmo pareggiata. Il gol ci ha dato la scossa, ma il terzo gol ci ha spezzato le gambe".

"Dybala ha caratteristiche come pochi al mondo"

Belotti ribadisce: "Siamo in un momento di difficoltà e in un momento dove anche i piccoli dettagli ci costano il risultato. L'unico modo per uscirne è compattarsi e lavorare, certo se hai sei giorni per preparare la partita è tanta roba. Per ora ne abbiamo avuti solo due e fai anche fatica a preparare. Ora avendo 6 giorni puoi provare molte più soluzioni, quindi dobbiamo assolutamente prepararci alla perfezione con il Verona e per le altre. Se abbiamo toccato il fondo più giù non possiamo andare". Poi spiega: "Per me siamo una squadra complessivamente forte con qualità in tutti i miei compagni. Se manca Dybala non hai giocatori con quelle caratteristiche, ha classe e inventiva che pochi al mondo hanno. A livello complessivo per me siamo forte e con grandi qualità. Sicuramente dobbiamo fare il possibile per arrivare in alto, una squadra con questo potenziale non può stare in quel posto in classifica". Belotti conclude: "I piccoli dettagli ti fanno perdere le partite, una disattenzione, uno sbaglio, un cartellino, sono cose che ti condizionano. Basta quella scintilla che si crea con compattezza e lavoro che poi si riprende la strada. Resto a Roma, non ne so niente di andare via".