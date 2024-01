De Rossi: "Roma, sei forte! Trigoria uno shock". Il contratto di 6 mesi...

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. Ieri mattina la notizia dell'esonero di José Morinho, poche ore dopo l'ufficialità del suo successore. Una vita da giocatore in giallorosso per De Rossi, che torna così in una nuova veste. Emozioni, sensazioni e obiettivi: il neo tecnico della Roma si è raccontato ai canali ufficiali del club.