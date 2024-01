"Ma sei sempre stato così?" De Rossi-Lukaku, il primo faccia a faccia

Non poteva essere un banale ritorno quello di De Rossi a Trigoria . L'ex centrocampista giallorosso è stato accolto da una folla di tifosi accorsi per applaudirlo, oltre che dal figlio del presidente Ryan Friedkin che lo ha atteso al campo sportivo per la sua prima giornata di allenamenti. Il nuovo allenatore della Roma ha dunque incontrato lo staff tecnico e molti dei giocatori tra cui Dybala e Lukaku . Ed è proprio con l'attaccante belga che De Rossi ha avuto un curioso scambio di battute.

Cosa è successo

Come si vede nel video pubblicato dal club sul proprio canale YouTube, De Rossi ha salutato i calciatori che gli sono andati incontro per dargli il bentornato a Trigoria. Non appena ha incontrato Lukaku, il tecnico non è riuscito a nascondere il proprio stupore per la mole dell'ex Inter. Queste il suo commento: "Ma sempre così grosso sei stato? Eri così grosso pure prima perché altrimenti mi sa che mi sono rimpicciolito io". Un momento di ironia che ha provocato le risate dei presenti. Infine, De Rossi ha riservato parole "d'affetto" anche per la punta giallorossa Tammy Abraham. "Come stai animale?", gli ha domandato.