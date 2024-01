De Rossi, la Roma e il paragone Pirlo-Juve: “Ci sono uomini che…”

De Rossi: "Non sono ai livelli di De Zerbi o Conte"

Il nuovo tecnico giallorosso ha proseguito: "Non pensavo ci fossero tutti questi problemi, la società sì. Io devo partire dallo 0-0, come le partite. In 3-4 giorni non fai in tempo ad analizzare tutto. Per questioni di tifo la Roma l'ho seguita sempre, quindi è la squadra che conosco di più al mondo. A fine stagione sarei contento se fossimo tra le prime 4 della classifica. È un obiettivo da puntare, non facile ma possibile" per poi aggiungere: "Parlare del mio calcio mi fa venire i brividi e l'ho sentito dire anche da allenatori che stimo. A parte da Guardiola, De Zerbi, Simeone, Conte che hanno spostato qualcosa nel calcio. Non sono al loro livello, penso che gli allenatori bravi li riconosci da come fanno giocare la squadra. Se la Roma, alla fine di questo percorso, sarà riconoscibile e sarà organizzata sarò contento. Venire ricordato per uno che fa giocare bene la squadra e la fa vincere mi basta e avanza".