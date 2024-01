De Rossi e l'amore Roma: "Come stanno Dybala e Spinazzola. Pellegrini..."

Buona la prima per Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico della Roma si è imposto con il risultato di 2-1 sul Verona all'esordio sulla panchina dei giallorossi. Al termine della sfida l'allenatore si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra: "Buon risultato. Qui ho una veste diversa, da una parte c'è grandissima emozione e dall'altra tensione perchè ho un lavoro da fare. Ho cercato di conciliare le cose e ringraziare i tifosi a fine partita. Il primo tempo mi è piaciuto molto, se la stessa cosa la fai lenta poi diventa dura perchè diventi prevedibile. Per loro poi è stato più facile venire a pressarci. Spinazzola e Dybala? Paulo già da prima della partita sentiva qualcosina, ha detto che non è niente ma si sente un po' indolenzito e non libero di spingere. Forse abbiamo anche caricato un po' troppo noi in allenamento. Leonardo qualcosa si è fatto, ma niente di gravissimo".