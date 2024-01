Lukaku strizza l'occhio alla Saudi League: "Credo che entro due anni..." Echeverri recupera poi si

La Roma ha fatto suo il test amichevole contro l' Al-Shabab . I giallorossi hanno battuto il team della Saudi Pro League, vincendo per 2-1 : prima la rete firmata Joao Costa , il momentaneo pareggio degli arabi con Carrasco , poi il gol della vittoria per i capitolini siglato da Lukaku . E proprio il belga, al termine della sfida, ha detto la sua sul campionato dell'Arabia Saudita.

Lukaku, le parole sulla Saudi Pro League

"Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore". Il centravanti della Roma, Lukaku, ha manifestato così il suo interesse verso la Saudi Pro League in un'intervista tenuta dopo l'amichevole vinta contro l'Al-Shabab in quel di Riad. "I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori, stanno migliorando molto. Potrebbe essere la migliore competizione del mondo", ha aggiunto il belga. Dichiarazioni che avranno probabilmente dirizzare le antesse sia al Chelsea, proprietario del suo cartellino, che la Roma, squadra in cui è attualmente in prestito. E a proposito del neo tecnico giallorosso De Rossi...